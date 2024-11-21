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股匯雙挫！新台幣貶5.1分 收32.545元

2024/11/21 17:33

股匯雙挫，新台幣貶5.1分。（記者陳梅英攝）股匯雙挫，新台幣貶5.1分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕俄烏戰事升級使美股收黑，影響台股今日開低走低，大跌逾百點，新台幣兌美元匯率盤中重貶逾1角，再度貶破32.5元關卡，最後收在32.545元、貶5.1分，匯價連2黑，成交量放大至18.925億美元。

輝達財報表現佳，股價卻不買帳，美科技股持續修正，台股受到連動，今日下跌132.7點，收在22555.66點，三大法人合計賣超196.04億元。其中，外資賣超263.52億元。

儘管外資賣超台股且資金匯出，使台幣連續兩日走貶，不過接近月底，加上台幣回到近期相對低點位置，在出口商拋匯需求與意願增強下，午後台幣跌幅略有收斂。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上漲0.19%、日圓也因避險需求上揚0.48%，其餘主要亞幣皆走弱。其中，韓元貶0.38%最多、新幣貶0.19%、台幣貶0.16%、人民幣亦貶0.03%。

匯銀主管說，除俄烏戰事衝突加劇，推升美元等避險貨幣需求外，市場持續評估美國新任總統川普政見未來落實可能影響，若通膨再度走揚，聯準會明年降息幅度可能會低於9月點陣圖釋出的4碼，這使美元具有強勁支撐。

過去一週，台幣大致落在32.5元上下1角附近波動。明日就看前低32.61元是否守住，否則台幣盤整區間將再往下，接下來將回測32.8元關卡。

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