死亡前2年變更要保人 注意遺贈稅申報規定

南區國稅局表示，保單變更要保人，屬於贈與行為，應申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人常利用保險進行投資理財規劃，財政部南區國稅局表示，民眾於保險契約存續期間變更要保人，形同原要保人將保單價值準備金無償移轉予他人，屬「遺贈稅法」第4條規定的贈與行為，應申報贈與稅；此外，原要保人若於變更要保人後死亡，還要注意是否符合死亡前2年內贈與應併入遺產課稅的規定。

南區國稅局說明，根據「保險法」規定，要保人在保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金的權利，對保險標的具有保險利益，一旦變更要保人為他人時，即為移轉保險法上財產權益給他人，贈與行為即成立，應按截至要保人變更日的保單價值準備金計算贈與價額。

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南區國稅局指出，若原要保人於變更要保人後2年內死亡，且變更後的要保人為被繼承人的配偶及依「民法」第1138條、第1140條所定各順序繼承人與其配偶，則該贈與的保單應依「遺贈稅法」第15條規定，將繼承日的保單價值準備金併入遺產總額課徵遺產稅。

舉例說明，甲君以本人為要保人，兒子乙君為被保險人向保險公司購買5張保單，並於2023年1月將保單的要保人變更為乙君，截至變更日的保單價值準備金合計600萬元，此時甲君應辦理贈與稅申報；若甲君不幸於2024年5月過世，其死亡前2年內贈與兒子的保單，應依「遺贈稅法」第15條規定，以計算截至繼承日止的保單價值準備金700萬元，計入甲君的遺產總額申報繳納遺產稅。

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