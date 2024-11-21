立隆電董事長吳志銘：泰國廠明年下半年量產

立隆電今日舉行法說會，董事長吳志銘表示，泰國廠明年下半年啟動。（截取自線上法說會）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內第一大鋁質電容製造商立隆電（2472）今日舉行法說會，董事長吳志銘表示，NCNT（非中國非台灣）風聲漸起，不少一線客戶希望未來出貨地能夠有非中國、非台灣的選擇，為此立隆電已在泰國佈局，預計泰國廠明年下半年量產。

吳志銘指出，立隆電客戶群包括汽車電子、電動車、電源綠能、工業設備、電信網通、消費性電子與家電等，其中，汽車電子營收占比持續成長，到第三季已達35%；他也說，明年對汽車電子展望仍樂觀，不過其它產業面則大約持平。

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他表示，前幾年市場就有NCNT的風聲，客戶希望供應商能有非中國、非台灣的出貨地，而川普當選後，客戶面對明年市場頗感混沌不明，對NCNT的態度更明顯。他也解釋，客戶並不是「立刻」、「馬上」就要NCNT，而是希望供應商能在中國、台灣以外的其他國家設廠，避免受政策變化，使得供貨受到影響。

立隆電今年1-10月營收達86.24億元、年增率近17%，前三季每股稅後盈餘（EPS）4.95元，吳志銘認為，營運已逐漸重回軌道，而立隆電由於擁有自己的技術，再加上高品質，且可彈性交貨、具有全球供貨能力，同時在AI領域，立隆電也針對AI伺服器積極搶進，可望成為未來營運成長動能。

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