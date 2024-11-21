合庫首購房貸利率2.47％起跳 保守看待未來半年房市

合庫調高首購房貸利率。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控今日舉行法人說明會，對於未來半年房市看法保守。合庫金控主管表示，9月無論是成屋或是預售屋交易量皆較8月有兩位數下滑，因資金成本高，合庫銀也調高首購房貸利率，起跳利率為2.47%，第二屋更是3.268%起跳。

合庫表示，截至今年10月底為止，房貸餘額約7600億元左右，較去年同期成長18%，預期全年成長率也將維持在這個水準，總放款則預估有9.5%以上成長。

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在土建融市場，由於目前中央銀行對於建商購地貸款成數及土地取得融資後動工期限等多項政策並未放寬，導致一般建案漸趨保守，建商積極轉向開發都更危老案件，合庫也會審選優良建商乘作。

合庫指出，在交易量上，9月成屋市場不動產業者成交數較8月減少幅度約落在14.8%至26.1%，預售屋實價登錄交易量也明顯減少22%。另外因資金成本提高，合庫提高房貸利率，加上央行的第七波信用管制措施，買方因為貸款受限而且期待價格修正的心態不變，無論成屋或預售屋市場交易觀望氣氛轉濃，保守看待未來6個月房市。

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