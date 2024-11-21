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00940「4棄嬰5減碼股」橫掃榜單！這檔最慘還有3.36萬張等出清

2024/11/21 16:22

00940「4棄嬰5減碼股」橫掃榜單！玉山金最慘還有3.36萬張等出清（資料照）00940「4棄嬰5減碼股」橫掃榜單！玉山金最慘還有3.36萬張等出清（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940正在進行大換股期，此次有15檔成分股遭刪除，週四（21日）有4檔棄嬰持續遭拋售，其中又以玉出金最慘，在今砍3.6萬張後，還有3.36萬張等著被出清，除了4棄嬰進榜外，另有5檔保留股，但遭減碼股也遭到砍出。

投信今賣超前10大中，除了國泰金不在00940此次換股調整名單中，其餘皆是換股調整成員，而在這成員中，有4檔是00940的棄嬰，分別是玉山金、大成鋼、漢翔與三陽工業，至於仍在持股名單上，但權重遭減碼的老兵，則有長榮航、中信金、日月光投控、永豐金與可成。

投信賣超前10大個股，依序為玉山金（2884）3萬6209張、大成鋼（2027）1萬3622張、國泰金（2882）7536張、中信金（2891）7088張、可成（2474）5715張、漢翔（2634）4548張、長榮航（2618）3896張、永豐金（2890）3805張、三陽工業（2206）3696張、日月光投控（3711）3413張。

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