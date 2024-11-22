加權指數週四（21日）跌132.7點，收2萬2555.66點。（歐新社資料照）

1.台股週四（21日）權值股開盤下跌，加權指數開盤跌16.7點，以2萬2671.66點開出，電金同步拉回，指數開低走低，一度跌198點，摜破2萬2500點，所幸台積電（2330）見低接買盤，股價一度回到平盤，金融股跌勢收斂，而航運、營建等傳產逆揚，指數一度翻紅，然在電子股走勢疲弱下，終場指數跌132.7點，收2萬2555.66點。

2.研調機構集邦科技指出，受惠雲端服務供應商（CSP）及主權雲等高需求下，2025年AI伺服器出貨成長將逾28％，占整體伺服器比例達15％，同時，將帶動高頻寬記憶體（HBM） 12hi躋身為產業主流堆疊層數，量產良率提升速度，明年將成為供應商的重中之重。

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3.國際半導體產業協會（SEMI）統計，第3季IC銷售額季增12%，動能主要來自於季節性因素和人工智慧（AI）資料中心投資的強勁需求，這一成長趨勢可望延續至第4季，預期第4季IC銷售額將較第3季再成長10%。

4.裕隆21日晚間公告，全數處分持有51%中國裕隆汽車金融（裕隆汽金）股權，確定最終價款，處分利益調整為新台幣3.41億元，預計今年底前匯入交割價金。

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