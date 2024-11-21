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00940「6新將」吃香喝辣！這2檔為最大贏家 4天瘋掃23.61萬張

2024/11/21 15:55

00940「6新將」吃香喝辣！華航與遠東新為最大贏家（業者提供）00940「6新將」吃香喝辣！華航與遠東新為最大贏家（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940正在進行大換股期，6檔新將持續大買中，然在6新兵中，又以華航與遠東新最吸金，在短短4天就買進23.61萬張，成為此波換股最大贏家。

華航、遠東新、寶成、臺企銀、聯強與潤泰全是00940此次換股新增股，今在00940大加碼下，全進買超前10大榜中。

不過，進一步分析，在6新兵中，又以華航最牛，在短短4天換股中，就已買超15萬5003張，權重至昨天已來到1.73%，排入第20大，而另1大贏則是遠東新，截至今，共買進8萬1097張，而截至昨日的權重也佔1.41%，排名第26強。

至於投信週四（21日）買超前10大個股，依序為華航（2610）3萬9362張、遠東新（1402）2萬384張、寶成（9904）1萬7940張、臺企銀（2384）1萬6183張、聯強（2347）8503張、上海商銀（5876）7067張、潤泰全（2915）6470張、正新（2105）6423張、英業達（2356）5211張。

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