LTN經濟通》美國版「雙人枕頭」恐因中國反目？

今年美國總統大選期間，共和黨川普（左）與全球首富馬斯克（右）建立起「兄弟情」。（美聯社資料照）

勝選後 川普、馬斯克粘滴滴

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）與全球首富馬斯克（Elon Musk）在2024年美國總統大選期間建立了密切的關係，馬斯克砸重金支持川普的競選活動，川普則將馬斯克視為重要的顧問，並承諾要讓馬斯克入閣。

川普勝選後，在佛羅里達州的海湖莊園受訪時曾笑稱「無法讓他（馬斯克）離開這裡」，強調自己很喜歡馬斯克，他的表現非常出色，有著令人難置信的頭腦。不過，隨著新政府即將在明年1月上任，各界也開始猜測川普與馬斯克兩人的合作關係能持續多久？

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美國歷史學者兼傳記作家納索（David Nasaw）就直言，川普和馬斯克的「兄弟情」不會持續太久。納索指出，在川普領導下，白宮只能容納「一位明星、一位天才」，川普不會與任何人分享他的勝利和舞台中心，並稱在花費超過1億美元（約新台幣32.6億元）幫助川普當選後，馬斯克還能提供什麼。

川普當選後，邀請包括魯比歐（左）、瓦爾茲（右）等對中鷹派人士加入新政府。（法新社、彭博資料照，本報合成）

馬斯克效率部長一職 持久性不被看好

川普與馬斯克對中國立場的差異，可能成為兩人關係生變的一大關鍵。川普自2018年發動貿易戰以來，對北京一直持強硬態度，並在二度當選後，毫不猶豫地任命了多名對中鷹派人士，擔任關鍵的外交、貿易官員。

川普先前宣佈，成立新的政府部門「政府效率部（department of government efficiency，DOGE）」，並由馬斯克以及共和黨員拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導，但納索認為，馬斯克這個位子恐怕也坐不久。

納索以過去的案例指出，川普「不是一個以忠誠為強項的人」，在他上任的第1年，川普就與幕僚長、副幕僚長、新聞秘書、國家安全顧問以及首席策略師分道揚鑣。納索也提到，儘管共和黨全面執政，國會的共和黨員恐怕也不會批准馬斯克削減2兆美元（約新台幣65.2兆元）政府支出的計劃。

今年4月，馬斯克（左）突訪北京，會見中國總理李強（右）。（美聯社資料照）

馬斯克與中政要親密 川普內閣都反中

馬斯克與中國政要關係親密，今年4月，馬斯克突訪北京，會見了中國總理李強，據報導，在這趟訪問，馬斯克得到了李強的讓步，讓特斯拉自動駕駛軟體在中國能獲得批准，這對於這家電動車製造商的未來而言相當重要。

特斯拉也在上海破土新建1座大型電池製造廠，選址就在現有的特斯拉上海超級工廠附近，這座超級工廠每年生產超過100萬輛電動車，是特斯拉最重要的出口中心，佔銷售額的一半以上。值得關注的是特斯拉在2018年宣佈在中國上海設廠時，當時的上海市委書記正是李強。

在李強協助下，特斯拉以不到1年的時間就建成了特斯拉在美國本土以外首座超級工廠，並得到了北京的稅收減免和中國國有銀行的低利率貸款，同時獲得電池補貼、獲准完全持有中國業務，甚至被允許在取得許可證之前就開始生產。

川普勝選後，已邀請佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲 （Mike Waltz）擔任白宮國家安全顧問，任命佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，更一度傳出考慮讓首任總統任期時的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）回鍋，這些人都是中國的嚴厲批評者，其中魯比歐更可能成為史上首個面臨北京制裁，並被禁止前往中國的美國國務卿。

反觀馬斯克，可能是川普團隊之中最親中的一人，他曾多次對美中之間日益緊張的關係表示擔憂，從未對中國共產黨說過批評的話，與川普內閣的對中鷹派形成鮮明對比。對那些必須評估全球貿易、安全和地緣政治未來的人來說，馬斯克在華府對主要競爭對手的政策有多大影響力成為關鍵問題之一。

特斯拉2018年宣佈在中國上海興建美國本土以外首座超級工廠，現已成為特斯拉最重要的出口中心。（彭博資料照）

中國營收佔40% 特斯拉恐捲入美中貿易戰

川普長期以來認為關稅是解決美國貿易失衡問題的1個重要工具，特別是對中貿易失衡問題。在選舉期間川普已放話，要對進口商品全面課徵10-20％的關稅，並將針對中國商品徵高達60％的關稅。

馬斯克則表態批評拜登政府對中國商品徵收關稅的措施，馬斯克曾在巴黎的1次會議上表示，特斯拉和自己都沒有要求這些關稅，馬斯克補充，抑制交易自由或扭曲市場的行為並不好，強調特斯拉在中國市場的競爭力很好，自己更贊成不徵收關稅。

牛津大學總統歷史學家史密斯（Laura Smith）表示，馬斯克的選擇可能表明，川普在與中國打交道方面「沒有可靠的計劃」，這可能會讓雙方關係變得更糟。史密斯也提到，隨著川普在第2個任期接觸到更多不同的問題，他可能會因政策與人產生更多分歧。

分析師也認為，川普對中政策可能會傷害特斯拉，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，基於上海廠對於公司全球銷售和利潤的重要性，特斯拉所面臨的更大問題是，在川普勝選後，是否會與中國再次爆發貿易戰。

艾夫斯指出，隨著川普勝選，他將對中國採取更加嚴厲的態度，那麼對特斯拉的負面影響，可能會超過正面影響，由於特斯拉超過40％的交付量來自中國，特斯拉將捲入雙方的戰火之中。

馬斯克大力押注能源轉型商機，與川普力挺傳統能源的立場有明顯分歧。（路透資料照）

兩人過去吵鬧紀錄不斷

事實上，川普和馬斯克過去也曾出現對立，早在2017年川普首個任期內，馬斯克就因不滿川普退出巴黎協定（Paris Agreement），辭去川普商業顧問委員會的職務。2年前，馬斯克曾指出川普「太老」，無法擔任任何的執行長；川普反嗆馬斯克是「胡說八道的藝術家」，他的作品有「墜毀的無人車」和「無處可去的火箭飛船」。

馬斯克大力押注能源轉型商機，從特斯拉電動車中獲得大量財富，同時也開發電池技術和踏陽能屋瓦，而川普力挺傳統能源，支持建立新的化石燃料基礎設施，甚至計劃向石油和天然氣公司開放受保護的聯邦土地。

馬斯克過去推文指出，氣候變遷是真實存在的問題，退出巴黎協定對美國或是世界都沒有好處。川普則稱氣候變遷是個「騙局」，拜登政府2020年重新加入巴黎協定後，外界普遍預期川普可能再次退出。

不過，值得關注的是在表態挺川後，馬斯克對氣候議題的立場也出現轉變，今年8月在X平台與川普的線上對話中，馬斯克表示，如果在50到100年後，基本上能實現永續發展，自己認為這可能就沒問題了。

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