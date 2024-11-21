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中華汽車J SPACE輕型商用車 接單量已達1400輛

2024/11/21 16:00

中華車自主開發的全新輕型商用車款J SPACE，國產化率超過60%。（記者楊雅民攝）中華車自主開發的全新輕型商用車款J SPACE，國產化率超過60%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車今天召開法說會，中華汽車副總錢經武表示，中華自主開發的全新輕型商用車款 J SPACE，國產化率超過60%，11月8日預接單開放至今，已接單達1400張，年底預估可達3500張。

法人關注MG品牌何時恢復生產？錢經武表示，國產車在地化新政策上路後，中華汽車積極與協力體系擴大與深化在地開發生產，加速滿足政策要求的在地化比率。

MG HS 1.5T目前地化比率進度已經達到20%以上，已優先送件申請，後續還需政府相關單位進行查核驗證，恢復生產的具體時程則視審核進度而定。

錢經武坦言，MG HS 1.5T提高在地化比率成本確實會影響，但中華汽車希望不要造成消費者很大負擔，新的售價要如何反應，內部還在研議當中，未來MG新車型導入也都會按照新政策規定推動。

他並指出，中華汽車前3季銷售業績穩定，銷售台數較去年同期增長15%，市佔率從去年的10%提高至11.6%，增加1點6個百分點。

由於成本控管得宜，前3季營業淨利較去年同期增加0.43億元，由18.18億元成長至18.61億元，但去年業外有一次性有利因素（迴轉部份新安防疫險損失）挹注，今年無此收益，所以1~9月每股盈餘由去年同期的8.01元縮水至5.99元；排除去年同期新安東京產業業外迴轉利益6.25億元，今年每股盈餘5.99元較去年同期每股盈餘6.89元減少0.9元。

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