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正崴AI、能源效益擴大 明年前景樂觀

2024/11/21 15:50

正崴（2392）副總卜慶藩（左起）與發言人劉素芳。（記者方韋傑攝）正崴（2392）副總卜慶藩（左起）與發言人劉素芳。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕正崴（2392）旗下能源事業持續帶旺集團營運動能，管理層力拚第4季營收優於第3季，全年營收較去年成長雙位數百分比，目前公司AI伺服器用高速傳輸線已對客戶送樣，預計明年開始做出貢獻，富崴能源台電離岸風電二期工程效益也將進一步擴大。

正崴第3季營收248.31億元，季增15.76%、年減0.6%；毛利率15.7%，季增2.9個百分點、年增0.8個百分點；營益率7.1%，季增4.2個百分點、年增1.9個百分點；稅後淨利6.89億元，季增157%、年減27.54%；每股盈餘1.49元，季增156%、年減26.96%。

以前3季來看，正崴累計營收達到652.63億元、年增7.4%；毛利率13.4%、年增0.1個百分點；營益率3.7%、年增1個百分點；稅後淨利13.39億元、年增76.1%；每股盈餘2.89元、年增26.75%。

前10個月方面，正崴消費性電子營收為230.84億元、年減9%；系統322.97億元、年增10%；通路94.71億元、年減4%，能源127億元、年增76%；整體營收775.82億元、年增9%。

正崴副總卜慶藩說，明年成長動能除了AI傳輸線與能源事業，也包括耳機、手機、NB、平板等Type C連接器、連接線、訊號轉換器，與電源產品。此外，低軌衛星的連接器與線纜，以及電動車用軟板、電力模組也將扮演重要角色，其他如電競、個人穿戴產品的成績也不排除優於今年表現。

由於正崴大客戶蘋果在iPhone 16系列手機導入Apple intelligence，明年陸續擴充更多語言，對此，卜慶藩看好此舉有機會延續iPhone銷售熱潮，進而推升正崴出貨力道；此外，集團在通路事業上，已著手聚焦相關專案，推動Goodnote，Quizzes，Padlet等教育軟體與大尺寸螢幕產品，深化與教育單位之間的合作。

由於美國準總統川普可能造成美中貿易戰大幅升級，卜慶藩認為，雖然現在還不知道相關政策如何落實，但正崴已經啟動越南胡志明租用廠房，生產印刷電路板、外接式電源供應器、配線組合產品，也在該國峴港高科技園區自建一期廠區，鎖定零組件與系統產品，對於後續的區域製造趨勢將有所幫助。

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