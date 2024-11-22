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彭博：星巴克面對激烈競爭 考慮出售中國業務股權

2024/11/22 08:20

《彭博》披露，星巴克公司正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性。（彭博）《彭博》披露，星巴克公司正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，知情人士稱，星巴克公司正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性。

報導指出，中國是星巴克僅次於美國的第二大市場，過去幾年，該公司在中國面臨本土品牌和其它外國品牌的激烈競爭，尤其是來自瑞幸咖啡的競爭，星巴克在中國市場的部分市占已被瑞幸咖啡搶食。

對於中國市場的布局，知情人士透露，星巴克公司正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性，也非正式評估了潛在投資者的意願，包括中國私募股權公司。

知情人士指出，股權出售也可能吸引中國企業或其他有經驗的本地公司，目前星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進作出決定。

報導提及，星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）上個月告訴分析師，他正在努力了解中國業務，坦言當地競爭激烈，宏觀環境艱難。尼可表示，星巴克需要找出如何在中國擴展的辦法，並持續探詢長遠可帶來幫助的策略合作夥伴。

截至9月底，星巴克在中國擁有7596家門市，約占全球總數的19%，上季中國同店銷售額下降14%。

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