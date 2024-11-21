馬斯克如何成世界首富？外媒揭他賺錢「靠1關鍵」

外媒指出，馬斯克的財富也來自政府合約和計劃。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之所以成為世界首富，除了是他旗下公司的表現極佳外，外媒更點出另一個關鍵。報導指出，馬斯克的財富也來自政府合約和計劃，這些計劃對他電動車和太空探索這兩大核心業務，產生了重大影響。

根據《CNN》報導指出，雖然說馬斯克的財富來源是政府，但從某些角度看，他的財富與納稅人關係不大。根據彭博的即時億萬富翁追蹤系統，馬斯克的身家估計為3260億美元（約新台幣10.6兆元）。他的公司從政府合約和專案中「僅」獲得了數百億美元。

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但在其他方面，他幾乎所有的淨資產都可以歸因於政府的幫助。特斯拉和SpaceX在依靠州和聯邦政策、政府合約和貸款的幫助下起步並度過了早期時光。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示「馬斯克財務成功的基礎是美國政府。」

在特斯拉發展出規模後，美國的電動車購車稅收抵免政策，讓特斯拉及其他汽車企業，能以更高價格銷售美國製電動車。該政策在2019年底取消前，所有特斯拉買家獲得了約34億美元（約新台幣1105億元）稅收抵免，等於為特斯拉提供了17億美元（約新台幣552億元）支持。

另外，特斯拉從法規信用額度的銷售中獲得巨大收益。這些信用額度是為符合州和聯邦減少溫室氣體排放法規而設立，並非直接來自納稅人，但若沒有政府法規，特斯拉也不會獲得數十億美元的收益，這些資金直接流入其財務報表，成為其財富基石。2008年至2019年間，這些銷售為特斯拉帶來超過20億美元（約新台幣650億元）收入。

至於太空探索事業，SpaceX從NASA獲得的政府合約同樣至關重要。2008年，當公司破產邊緣時，NASA簽署了一份價值16億美元（約新台幣520億元）的合約，涉及12次國際太空站補給任務，幫助SpaceX完成獵鷹9號和龍飛船的開發。此後，SpaceX從NASA和其他政府機構獲得近200億美元（約新台幣6502億元）合約，包括30億美元（約新台幣975億元）的載人登月飛行器開發合約。

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