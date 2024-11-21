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供應鏈移轉「泰」重要！泰國台灣形象展可望促成16億商機

2024/11/21 14:36

泰國台灣形象展21日登場，貿協董事長黃志芳（中）估計，今年可促成5千萬美元商機。（記者林菁樺攝）泰國台灣形象展21日登場，貿協董事長黃志芳（中）估計，今年可促成5千萬美元商機。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／曼谷報導〕外貿協會今（21日）舉行泰國台灣形象展，在曼谷最大詩麗吉王后國家會議中心登場，合計有士林電機、勝利體育等170家企業、220個攤位參與。貿協董事長黃志芳看好台泰之間有PCB、觀光醫療、能源、食品等四大產業可加深合作，估計今年可促成5千萬美元（約16.2億台幣）商機；黃志芳也分析，隨著美國政策再次調整，泰國是經貿、政治相對均衡國家，投資風險較低，適合台商前往布局。

泰國台灣形象展是形象展2018年開辦以來，第6次登泰，今年開場由泰國當地帶來泰拳，結合台灣的跆拳道演出，外貿協會董事長黃志芳隨後也徒手劈板加入台泰演出陣容。

黃志芳表示，泰國是東協第二大經濟體，僅次於印尼，且國民人均所得約8千美元，泰國的觀光醫療產業成熟，今年參展企業數量較去年翻倍，隨著地緣政治影響，供應鏈改變，黃志芳強調，「泰國越來越重要」。

他舉例，台灣大廠台達電的子公司泰達電也不斷因應全球市場所需，加碼投資泰國；而台灣與泰國都追求2050淨零碳排，在能源領域密切合作，去年泰商就併購台灣的能源商，藉此讓台商更容易切入泰國等東南亞市場。

今年泰國台灣形象展匯集了來自台灣的170家頂尖企業，展示智慧製造、循環經濟及智慧醫療等領域創新，黃志芳預估，今年可望促成5千萬美元商機。

我國駐泰代表張俊福致詞提到，全球經歷疫情、美中貿易緊張局勢，許多廠商從中國移轉到泰國等東南亞地區；今年前3季，台灣已是泰國第4大外國直接投資來源地，雙邊投資帶來了強大的供應鏈和產業群聚。

首次參與形象展的重電大廠士林電機就透露，泰國市場因為美中貿易戰關係，廠商須在中國以外地區設廠，士電光是在開關事業在泰國就成長2到3成，並在今年5月設立泰國辦事處就近服務客戶。

今年泰國台灣形象展21日至23日登場，選在2022年因應APEC重金改造的詩麗吉王后國家會議中心舉行，包括經濟部貿易署長江文若、駐泰代表張俊福、泰國貿易展覽局資深副總裁Puripan Bunnag、泰國東部經濟走廊辦事處副秘書長Korkij Danchaivichit 等出席與會；今年現場還設有創意互動區，民眾可參與台灣生肖燈籠製作及藍染教學體驗等活動，結合文化與創意，為展會增添趣味。

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