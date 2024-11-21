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建通第4季拚轉盈 明年獲利目標更上一層樓

2024/11/21 13:39

建通總經理何易霖表示，整體第4季展望優於第3季，力拚轉虧為盈，明年獲利表現更上一層樓。（記者方韋傑攝）建通總經理何易霖表示，整體第4季展望優於第3季，力拚轉虧為盈，明年獲利表現更上一層樓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）總經理何易霖表示，雖然旗下特殊新型銅材廠出貨未如預期，但目前已通過多家客戶的驗證，持續小量供應客戶，且越南廠持續深化垂直整合，中國蘇州廠也將擴產因應客戶需求，整體第4季展望優於第3季，力拚轉虧為盈，明年獲利表現更上一層樓。

何易霖表示，旗下細晶銅桿、銅排、特殊銅材等新型產品，承認過程嚴謹且週期較長，驗證通過之後才可成為合格供應商，客戶今年已向既有上游業者採購，大規模轉換需等到2025年，儘管時程較預期遞延，但建通各類銅材製品的品質已能滿足客戶需求，2025年交貨量有望逐步提高。

何易霖提到，建通近年持續深化越南廠的垂直整合，除了合金銅的煉製量逐年提高，在環評、下腳料回收項目方面，也有望於近期通過驗收、進行生產，有利於增進循環經濟，同時提升端子業的競爭優勢、節約營運成本，大幅提升營運效益。

何易霖說，中國蘇州廠異型導體銅材加工量穩定提升，由於經過國際大廠認證，市場聲譽與交貨量逐步提高，目前該廠有10條產線進入量產，且已擴充可建置20條產線的空間，預計2025年上半年將再新增5條產線。

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