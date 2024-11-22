麥當勞2025年續推5美元「窮鬼套餐」 加碼「1加1」

「窮鬼套餐」成大補丸！麥當勞2025年續推5美元套餐，加碼祭「1加1」選項（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞在祭出「5美價套餐」後，受到消費者熱烈響應，第3季營收與獲利皆優於預期，為了留住厭倦餐廳高成本的顧客，麥當勞正在為明年制定1種新的「McValue」產品，其中包括在今年上半年推出的「5美元套餐」，同時將推出多花1美元的「買1加1」選項。

CNBC報導，「買1加1」優惠包括1個雙份芝士漢堡、麥雞三明治、6塊雞塊和小薯條；或者據1位知情人士透露，早餐選擇是香腸鬆餅、香腸餅乾或香腸捲餅和馬鈴薯煎餅。

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兩位知情人士表示，雖然運營商仍在對2025年價值產品進行投票，但該倡議看起來很可能會通過。

麥當勞在給CNBC的1份聲明中表示，我們和我們的加盟商已經聽到客戶在盡可能保持價格實惠方面的回響，從5美元套餐優惠，到他們喜愛的眾多本地食物和應用程式內優惠。

展望2025 年，我們正在準備更多的優惠，我們迫不及待地想分享商店裡的東西。

麥當勞第3季營收68.73億美元，高於預期的68.2億美元，EPS 3.23 美元，高於預期的 3.2 美元，全球同店銷售額年減1.5%，不過，美國銷售額增長0.3%，主要是受到平均客單價成長推動，另外麥當勞提到，成功的餐廳營運、有效的行銷策略、5美元超值餐的推出，以及持續成長的數位點餐、外送服務也對於推升同店銷售額有些貢獻。

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