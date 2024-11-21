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馬斯克要求公務員每週在辦公室上班5天 不滿者可「自願離職」

2024/11/21 14:41

馬斯克與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）透露，將要求聯邦僱員每週在辦公室工作5天，不滿者可「自願離職」。（法新社）馬斯克與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）透露，將要求聯邦僱員每週在辦公室工作5天，不滿者可「自願離職」。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前被任命領導美國「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）的馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）透露，作為改革計劃一部分，他們將要求聯邦僱員每週在辦公室工作5天，不滿者可「自願離職」。

川普本月13日宣布，馬斯克和拉馬斯瓦米將在他的第2個任期內，共同領導新成立的政府效率部，「廢除政府官僚機構、削減多餘法規及浪費性支出，以及重組聯邦機構，為我的政府鋪平道路」，並強調這對「拯救美國」運動至關重要。

馬斯克與拉馬斯瓦米週三（20日）在《華爾街日報》的評論專欄中指出，2人將與白宮管理和預算辦公室合作，精簡聯邦機構，減少浪費開支，並消除過度監管。作為改革計劃一部分，他們將建議川普規定聯邦僱員1週到辦公室上班5天，從早上8點到下午6點，並鼓勵不願返回辦公室的遠距工作者自願辭職。

馬斯克與拉馬斯瓦米表示，如果聯邦僱員不想出現，那麼美國納稅人就不應該為他們在疫情期間呆在家裡的特權付錢，預估若施行1週至辦公室上班5天，將使聯邦官僚機構精簡25%。

除了要求聯邦僱員1週到辦公室上班5天外，馬斯克與拉馬斯瓦米也主張將聯邦機構遷出華盛頓特區。

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