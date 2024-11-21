大矽谷產業園區後龍可行性評估 地方遞交全部同意問卷

後龍鎮長謝清輝（左3）、縣議長李文斌（右3）等人到苗栗縣政府，遞交後龍鎮設置產業專區可行性評估案地方意願調查，（由縣長鍾東錦（中）代表接受。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕桃竹苗大矽谷方案苗栗縣已獲核定，苗栗縣政府進行後龍鎮設置產業專區可行性評估案地方意願調查，後龍鎮長謝清輝、議長李文斌等人，今（21）日前往苗縣府遞交876份全部贊成的問卷，並希望縣府加速推動；縣長鍾東錦感謝後龍鄉親的配合，相信中央會加速審核，他個人也認為全案會過關。

行政院9月30日核定桃竹苗大矽谷推動方案，初步盤點苗栗縣可列入評估開發科學園區或產業園區潛力區域包括竹南、頭份、後龍，其中，後龍有國道交流道、快速道路匝道、高鐵及台鐵車站等，地勢平坦、交通便利，且位於竹南、銅鑼科學園區中間，深具設置產業園區潛力。

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苗縣府工商發展處11月初已在後龍鎮公所辦理2場地方座談會，蒐集公所、各級民代、里長等意見，並由後龍鎮公所根據地方意見進行意願調查，並一致同意採區段徵收方式辦理開發。

謝清輝及李文斌、縣議員林寶珠及後龍鎮代會主席花麗卿，今天帶著876份全部贊成的地方意願調查問卷送到縣府；縣府將透過專業顧問公司分析後龍鎮合適的開發地區，並遴選1處合適基地。

李文斌表示，後龍納入大矽谷產業園區對苗南區很重要，苗栗縣18鄉鎮市南北落差大，苗北越來越繁榮，苗南越來越沒落，後龍大矽谷產業園區可帶動苗南10鄉鎮經濟發展，提升就業機會，過去後龍科因遭遇抗爭未成功，現在不一樣了，後龍地區鄉親都動起來，後龍的發展指日可待。

鍾東錦指出，縣府辦理工程或重劃皆須公所的配合，後龍鎮公所遞送近900份意願調查問卷，可見鄉親對於設置大矽谷產業園區寄予厚望，都熱心參與意願調查，將來中央審查時也一定會視意願調查的比例，相信比例越高，審核速度越快，一旦實現，將會提升招商引資、稅收、就業、衛生醫療等，讓住在苗栗的人更幸福。

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