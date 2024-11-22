LTN經濟通》瑞典國寶走鐘？中資收購後股價腰斬

傳出母公司中國浙江吉利控股正尋求出售部分富豪汽車股份。（資料照，路透）

中國吉利汽車 持有富豪80%股權

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富豪汽車（Volvo Cars）股價今年跌幅將近30%，表現持續低下。根據瑞典媒體《Sveriges Radio》報導，傳出母公司中國浙江吉利控股（Zhejiang Geely Holding）正尋求出售部分富豪汽車股份，藉此讓流通股增加、拉抬股價。

吉利控股在上一次減持富豪汽車股份，已經是在2023年，當時出售了約4%，即約1億股。

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富豪汽車素有「瑞典國寶」稱號，在斯德哥爾摩交易所的股價，從上市時的53瑞典克朗跌至目前的約24瑞典克朗，跌幅接近腰斬。報導提及，股價下跌的原因包括吉利控股持有約80%的富豪汽車股份，導致外流通股數量偏少、交易量不足。考慮到這一點，吉利控股可能計畫出售部分股票，藉此吸引更多投資者，並提升市場的投資熱情。

另外，有分析認為，在吉利控股出售富豪汽車股票後，可能會減低其中的「中國色彩」，考量到川普當選美國總統後的美中關係，這樣的調整或許有助於富豪汽車的市場定位。

事實上，近期公司股價的低迷與外界對其中國背景的質疑，已經為這家瑞典品牌的未來帶來挑戰。

2010年，福特汽車出售富豪汽車，中國吉利控股集團以18億美元收購。（資料照，路透）

歐豬危機時 吉利汽車趁隙而入

在2010年在歐豬危機的背景下，福特汽車出售富豪汽車，中國吉利控股集團以18億美元收購。這筆交易在當時被視為中國企業收購歐美高端品牌的里程碑，卻也引發西方市場對中國資本能否保留品牌核心價值的擔憂。然而，在吉利的支持下，富豪汽車保持了其瑞典本地的生產與研發，並取得了顯著成績。

在被吉利收購後，富豪汽車迅速利用中國市場的廣大潛力，並且擴大其產品研發能力。憑藉其北歐設計理念與領先的安全技術，XC90迅速成為全球暢銷車型，並成功帶動富豪汽車品牌銷量復甦。

中國市場為Volvo提供了巨大的銷售增長機會。2010年至2020年間，Volvo在中國的銷量增長超過三倍，成為該品牌的第二大市場。同時，吉利也成功幫助Volvo擴展至亞洲其他地區，實現了品牌的全球化佈局。

中資背景成了富豪汽車的雙刃劍。（資料照，法新社）

中資背景 富豪品牌忠誠度流失

不過，中資背景也成了富豪汽車的雙刃劍。《華爾街日報》報導指出，中資背景在某些西方國家引發了消費者對品牌品質的疑慮，尤其是在美國和歐洲市場。

一方面，富豪汽車繼承了瑞典品牌的安全和設計優勢，但另一方面，這個來自中國的企業形象，尤其是在經濟與政治日益緊張的背景下，讓部分消費者對品牌的可信度產生疑慮。

此外，品牌忠誠度的流失也成為一個隱憂。對於習慣將富豪視為北歐文化代表的消費者來說，品牌所有權的變更可能降低其對富豪的偏好，尤其是在美國和歐洲這些競爭激烈的市場。

在「地緣政治環境」日益複雜的背景下，中資背景也成為富豪進一步擴展市場的阻礙。近年來，許多國家對中國企業加強了審查，特別是在涉及敏感技術的領域。有些政府擔心，中國企業可能會利用這些技術作為「戰略資源」，這讓富豪在歐美市場的擴展變得更加困難。例如，歐洲和美國對中資企業的併購日益採取更加審慎的態度，這可能限制富豪的進一步投資或合作機會。

「技術轉移」問題也是中資背景的一大爭議焦點。富豪汽車擁有世界領先的研發技術，而吉利的母公司則利用這些技術加強其自主品牌的競爭力。一些評論認為，中資背景的併購可能導致技術「外流」，進而削弱富豪在全球市場中的技術領先地位。

富豪汽車在市場定位上，始終無法找到明確的方向。（資料照，彭博）

富豪在高端市場的吸引力減弱

「市場定位困難」為富豪汽車一大問題。儘管吉利的收購為富豪提供了資金支持，但在市場定位上卻始終無法找到明確的方向。富豪汽車的產品在中國市場受到一定的歡迎，但在歐美等高端市場，面臨著來自德國車企像是賓士、BMW、福斯以及其他豪華品牌的激烈競爭。富豪的車型設計和技術雖然在安全性上領先，但在外觀設計和智能化功能上，與其他競爭對手相比仍顯得有些遜色。

《金融時報》指出，富豪汽車在全球市場的銷量增長乏力，尤其是在美國和歐洲市場。儘管富豪推出了多款高端車型，但其在中高端市場的競爭力不足，未能在奢華車品牌中占據穩固位置。這主要是因為富豪過去長期專注於安全性和功能性，而忽略了對時尚感和科技創新的投資，使其在高端市場的吸引力減弱。

富豪汽車在推動電動車轉型的過程中，也面臨了一系列挑戰。全球電動車市場競爭日益激烈，尤其是來自特斯拉、奧迪、賓士、BMW等傳統豪華品牌的挑戰。這些品牌早早就開始布局電動車市場，擁有先發優勢，並且在技術、品牌影響力以及市場認知度方面具有優勢。

特斯拉在電動車市場的領先地位，對富豪等傳統汽車製造商構成了巨大的壓力。儘管富豪的XC40 Recharge在市場上取得了一定的成功，但與特斯拉Model 3等車型相比，無論是技術創新、續航力還是價格競爭力，富豪的電動車仍存在差距。

富豪雖然在開發電動車時注重品質與安全性，但如何在保證豪華車品牌形象的同時，降低價格並提高性價比，是一項艱鉅的任務。根據《華爾街日報》的報導，儘管富豪的高端SUV和豪華轎車在中國市場逐漸受到青睞，但在歐美市場，由於市場定位過於狹窄，富豪未能大幅提高其市佔率。

富豪汽車在被吉利收購後，經濟狀況依然未能顯著改善。（資料照，彭博）

富豪在歐美市場吃不開

然而，富豪汽車在被吉利收購後，經濟狀況依然未能顯著改善。根據富豪汽車的財報數據，儘管吉利在2013年後對富豪進行了大量投資，使其實現了部分增長，但富豪的年營收增長仍不穩定。2015年，富豪的全球銷量突破50萬輛，但隨後幾年的增長卻逐漸放緩。2019年，富豪的年營收為257億美元，但仍面臨巨額的運營成本與研發開支，這使得其利潤增長緩慢。

儘管富豪汽車因中資背景遭遇多重挑戰，吉利的支持也為其提供了難得的機遇。例如，中國市場的快速增長為富豪帶來了可觀的銷量，且吉利的資金投入使富豪能加快其電動車與自動駕駛技術的研發進程。

富豪需要繼續強化其品牌價值，找到平衡全球市場需求的方法。同時，富豪與吉利之間需要保持透明與獨立，以減少市場對技術轉移的憂慮，從而建立更大的信任基礎。這場「中資與北歐品牌」的結合，最終能否實現雙贏，仍需時間檢驗。

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