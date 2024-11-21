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焦點股》神達：伺服器佈局成亮點 股價創史高

2024/11/21 11:55

神達（3706）集團伺服器佈局引發外界關注。（資料照）神達（3706）集團伺服器佈局引發外界關注。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）集團伺服器佈局引發外界關注，在前景看好之下，造就近期驚人漲勢，今日盤中受惠於買盤爆量進廠、亮起紅燈，截至11時34分暫報漲停價79.9元，創下歷史新高價，成交量則逾19萬張，尚有超過4萬張漲停委買單尚未成交。

神達持續鎖定伺服器解決方案，旗下神雲科技本月前往美國亞特蘭大SC24 展會，釋出一系列全新伺服器，整合最新的超微（AMD）EPYC 9005系列處理器、Instinct™ MI325X 加速器，以及英特爾（Intel） Xeon 6處理器與專業級圖形處理器，強化高效能運算（HPC）和人工智慧工作負載的運作效能。

神雲科技表示，公司以多年伺服器的設計經驗，為資料中心與企業應用環境提供各式專業的伺服器平台，也積極投入研發液冷散熱方案、人工智慧、邊緣運算、開放式無線網路架構伺服器等產品，目標為客戶提供更先進、更節能的伺服器，創造更高的營運價值。

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