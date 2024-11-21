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北台新案買氣急凍！跌回疫情三級警戒慘況

2024/11/21 11:29

北台灣新案買氣跌回2021年疫情三級警戒慘況。（住展雜誌提供）北台灣新案買氣跌回2021年疫情三級警戒慘況。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新案買氣跌回2021年疫情三級警戒慘況，指標建案每週平均看屋組數不到20組、僅16.8組，更慘的是每週平均成交組數僅1組。

根據住展雜誌彙整北台灣新建案10月市況，六項觀測項目呈現「一升、一平、四降」，僅預售屋推案量升，而議價率持平，反觀新成屋戶數、待售建案個數、來客組數、成交組數則全數衰退。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，北台灣新建案買氣下半年迄今處於積弱不振，10月追蹤指標建案，每週平均看屋組數僅16.8組、每週平均成交組數僅1組。

而上次房市買氣如此疲弱是出現在2021年疫情三級警戒，當時因受到管制，導致難以出門看屋，且10月氣之差比連續升息、「平均地權條例」修正案的低氣壓還要更糟。

根據市調結果，北台灣目前線上銷售新案，超過1/3的新案成交掛蛋，一戶都沒有賣出去，而且逾2/3新案單週看屋組數少於20組。

對比上半年多數建案常見每週平均成交組數4至5組，看屋組數每週突破30組，下半年新案簡直進入急凍。

10月待售新案不減反增

下半年房市買氣大幅衰退也導致10月待售新案不減反增，達到937案，而且新竹地區、桃園市皆雙位數走升，陳炳辰表示，尤其新竹蛋白區價格偏離行情遭到檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。

不過，議價率連續8個月都在1成以內，目前民眾預期降價落空機率大，但新北市與桃園市的議價空間逐步拉大，即便新案未傳開價下調，買盤卻持續修正出手價碼，議價幅度將有擴大的可能。

陳炳辰分析，目前年底推案看來已舉白旗，超過50億元指標案只有9案，僅1案破百億元，明年美國新總統上任，預期全球政經需要一段時間消化，保守推估得到明年下半年局勢較為明朗。

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