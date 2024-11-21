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傳日政府將推逾4.6兆經濟刺激計劃

2024/11/21 12:07

日媒報導稱，石破政府將推出21.9兆日圓的經濟刺激計劃。（法新社）日媒報導稱，石破政府將推出21.9兆日圓的經濟刺激計劃。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒《NHK》報導，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）將推出21.9兆日圓（1400億美元，約新台幣4.64兆元）的經濟刺激計劃，以應對從通膨到薪資成長等一系列挑戰，

報導指出，新的刺激計劃規模略高於去年的21.8兆日圓（約新台幣4.62兆元）財政支出計劃，加上私營部門支出，這項計劃整體規模預計為39兆日圓（約新台幣8.27兆元）。

石破剛結束在南美的一系列峰會後返國，擬議的計劃預計將在週五（22日）獲得內閣批准。儘管石破政府面臨政治壓力，需要推出上（10）月大選前承諾的巨額援助但這一系列措施將增加日本的債務負擔。

根據草案，這項計劃將支持薪資持續成長，並向低收入家庭發放現金，以及對半導體、AI（人工智慧）產業的投資，預計將在2030會計年度之前，在相關領域投入超過6兆日圓（約新台幣1.27兆元）的補貼和超過4兆日圓（約新台幣8488億元）的財政支持。

石破政府預計將從1月起恢復對天然氣、電費的補貼，保護家庭免受大宗商品價格上漲的影響。在新的經濟措施中，自民黨、公明黨和國民民主黨也同意提高「103萬日圓之壁」，將免稅收入上限從103萬日圓（約新台幣21.8萬元）上調。

除了制訂新的經濟措施外，石破政府也正抓緊時間制定本會計年度的補充預算法案，以支持這些措施。

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