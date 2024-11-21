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輝達最大勁敵是它！專家支「1招」擊敗

2024/11/21 18:50

專家表示，如今輝達最大的敵人已變成自己，要突破自己，不僅成長速度需要超越分析師的預期，且需以10%的優勢擊敗他們。（路透）專家表示，如今輝達最大的敵人已變成自己，要突破自己，不僅成長速度需要超越分析師的預期，且需以10%的優勢擊敗他們。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達第3季獲利、財測超出預期，但股價盤後卻下跌2.53%，專家表示，輝達已成「享樂跑步機」受害者，如今輝達最大的敵人已變成自己，要突破自己，不僅成長速度需要超越分析師的預期，且需以10%的優勢擊敗他們。

CNBC報導，心理學中有一個概念叫做「享樂跑步機」（Hedonic Treadmill），它的理論是，隨著人們取得成功，他們的期望也會隨之提高。因此，人們需要不斷加強改進，才能感受到與最初相同程度的幸福感。

輝達似乎是這個概念的受害者，與LSEG調查的分析師的預期相比，輝達第3季的營收和淨利潤並未令人失望，且第4季的展望也高於預期，但財報公佈後，盤後股價不漲反跌。

紐約大學史登商學院金融學教授阿斯瓦斯·達莫達蘭（Aswath Damodaran）分析指出，與過去的業績相比，投資者可能會關注輝達的成長速度，而不僅僅是它是否超出預期。

報導指出，儘管輝達第3季營收年增94%，但仍低於前3個季度的成長速度，前3個季度分別成長122%、262% 和265 %。

另第4季展望也如此，輝達預期，第4季營收會達到375億美元，上下浮動2%，高於LSEG調查分析師預期的370.8億美元，這意味著第4季營收會較去年同期成長約70%。

達莫達蘭表示，輝達在發佈如此出色的報告後，股價在盤後交易中下跌，這一事實「告訴你，人們對輝達的預期遊戲已經升溫了多少」。

他進一步指出，他們（輝達）不僅需要超越分析師的預期，他們必須以10%的優勢擊敗他們。

達莫達蘭認為，在投資者長期以來一直享受輝達令人驚嘆的業績，但他們對此已經變得麻木了。也許是時候離開跑步機了？

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