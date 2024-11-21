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黃金還能買嗎？專家曝關鍵：明年1月後將會「屢創新高」

2024/11/21 13:57

專家預計黃金將在2025年1月底刷新歷史新高，主因是川普2.0政策的重大不確定性。示意圖。（路透）專家預計黃金將在2025年1月底刷新歷史新高，主因是川普2.0政策的重大不確定性。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普重返白宮以來，黃金不斷下跌，但大宗商品專家、CPM集團管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）認為，川普2.0政策的重大不確定性，意味著黃金價格即將走向新高，他預計黃金將在2025年1月底刷新歷史新高。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，克里斯蒂安在最近向客戶發表的演講中推測，黃金會在2025年1月底刷新歷史新高，之後會在未來幾個月內保持穩定，然後在2026年時再度反彈至週期性高峰，這意味著在川普第2個任期的第1年內，黃金可能會多次刷新紀錄高點。

克里斯蒂安指出，圍繞著川普2.0政策的大量不確定性，將推動黃金的反彈。他表示，川普提出的一些政策存在內部矛盾，具體能夠落實的部分並不清楚，這種不確定性將使投資者更加謹慎。而當他們對經濟前景感到擔憂時，通常會選擇美元、美國國債、黃金和白銀作為避險資產。

截至週三（20日）中午，黃金在每盎司2649美元左右交易，金價自美國總統大選以來已下跌了4%左右。不過克里斯蒂安認為，金價下跌的原因，可能是部分投資人進行獲利了結，他們在10月底金價觸及歷史高點時套現。

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