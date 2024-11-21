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台股收盤》台積電、鴻海軟腳 指數跌132點失守22600點

2024/11/21 13:53

台積電、鴻海軟腳，指數跌132點失守22600點（資料照）台積電、鴻海軟腳，指數跌132點失守22600點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三漲跌互見，台股週四（21日）在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股開盤下跌，指數開盤跌16.7點，以22671.66點開出，在電金同步拉回，指數開低走低，一度跌198點，摜破22500點，所幸在台積電見低接買盤，股價一度回到平盤，金融股跌勢收斂，而航運、營建等傳產逆揚，指數一度翻紅，然在電子股走勢疲弱下，尤其是台積電在賣單釋出，終場跌15元，拖累大盤，指數跌132.7點，收22555.66點，成交量3486億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌15元，收1010元，成交額418.87億元，排名第1；神達以漲停79.9元作收，成交額152.15億元，排名第2；陽明漲2.2元，收79.3元，成交額101.62億元，排名第3；鴻海跌3.5元，收202.5元，成交額99.19億元，排名第4；鴻準跌3.6元，收80.9元，成交額95.29億元，排名第5。

萬海漲1元，收95.8元，成交額66.15億元，排名第6；台光電漲25.5元，收473元，成交額63.48億元，排名第7；聯鈞漲7.5元，收229.5元，成交額61.29億元，排名第8；長榮漲5.5元，收239元，成交額59.55億元，排名第9；華碩跌9元，收610元，成交額56.87億元，排名第10。

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