晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美避險基金Archegos爆倉釀股災 韓裔創辦人被判刑18年

2024/11/21 10:06

韓裔對沖基金經理黃聖國（Bill Hwang）。（美聯社）韓裔對沖基金經理黃聖國（Bill Hwang）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓裔對沖基金經理黃聖國（Bill Hwang）旗下家族辦公室Archegos在2021年因保證金違約引發股災，導致華爾街銀行損失超過100億美元（約新台幣3261億元），黃聖國週三（20日）被判刑18年。

《路透》報導，陪審團在7月判定黃聖國犯下10項刑事罪名，包括電匯詐欺、證券詐欺和市場操縱等。美國地區法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）週三宣佈判決前表示，黃聖國行為造成的損失，比過去自己處理過的任何案件都還要大。

Archegos爆倉事件出現在2021年3月，爆發前後時間不到1週，震驚了華爾街和黃聖國的貸款機構。

曼哈頓美國檢察官辦公室尋求法院判黃聖國21年徒刑，沒收123.5億美元（約新台幣4027.3億元）的資產，並向受害者賠償。法院週三並未針對沒收資產或支付賠償金作出判決，聽證會預計在週四（21日）恢復。檢察官湯瑪斯（Andrew Thomas）在聽證會上指出，這是一起可以被描述為「國家災難」的罕見案件。

黃聖國是避險基金界傳奇人物羅伯森（Julian Robertson）的得意門生，離開老虎基金後，2013年黃聖國在紐約設立了Archegos作為家族辦公室。

檢察官指控，黃聖國在Archegos的投資組合問題上向銀行撒謊，以便自己可以大舉借錢。Archegos最終管理了360億美元（約新台幣1.17兆元）資產，但黃聖國大量的貸款，幫助他累積高達1600億美元（約新台幣5.21兆元）的股票部位，最終因無法滿足追加保證金要求而違約。

黃聖國的股票市值蒸發超過1000億美元（約新台幣3.26兆元），多家銀行都面臨高額損失，其中瑞士信貸（Credit Suisse）損失達55億美元（約新台幣1793.5億元），這也成為瑞信走向崩潰的一大問題之一，2023年，瑞銀集團（UBS）併下瑞信。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財