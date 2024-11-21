美避險基金Archegos爆倉釀股災 韓裔創辦人被判刑18年

韓裔對沖基金經理黃聖國（Bill Hwang）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓裔對沖基金經理黃聖國（Bill Hwang）旗下家族辦公室Archegos在2021年因保證金違約引發股災，導致華爾街銀行損失超過100億美元（約新台幣3261億元），黃聖國週三（20日）被判刑18年。

《路透》報導，陪審團在7月判定黃聖國犯下10項刑事罪名，包括電匯詐欺、證券詐欺和市場操縱等。美國地區法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）週三宣佈判決前表示，黃聖國行為造成的損失，比過去自己處理過的任何案件都還要大。

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Archegos爆倉事件出現在2021年3月，爆發前後時間不到1週，震驚了華爾街和黃聖國的貸款機構。

曼哈頓美國檢察官辦公室尋求法院判黃聖國21年徒刑，沒收123.5億美元（約新台幣4027.3億元）的資產，並向受害者賠償。法院週三並未針對沒收資產或支付賠償金作出判決，聽證會預計在週四（21日）恢復。檢察官湯瑪斯（Andrew Thomas）在聽證會上指出，這是一起可以被描述為「國家災難」的罕見案件。

黃聖國是避險基金界傳奇人物羅伯森（Julian Robertson）的得意門生，離開老虎基金後，2013年黃聖國在紐約設立了Archegos作為家族辦公室。

檢察官指控，黃聖國在Archegos的投資組合問題上向銀行撒謊，以便自己可以大舉借錢。Archegos最終管理了360億美元（約新台幣1.17兆元）資產，但黃聖國大量的貸款，幫助他累積高達1600億美元（約新台幣5.21兆元）的股票部位，最終因無法滿足追加保證金要求而違約。

黃聖國的股票市值蒸發超過1000億美元（約新台幣3.26兆元），多家銀行都面臨高額損失，其中瑞士信貸（Credit Suisse）損失達55億美元（約新台幣1793.5億元），這也成為瑞信走向崩潰的一大問題之一，2023年，瑞銀集團（UBS）併下瑞信。

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