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全球超級富豪最多的15個城市 ! 中國4城市富豪人數全下降

2024/11/21 15:41

隨著中國經濟疲軟，中國4大城市的超級富翁人數同步下降。（法新社）隨著中國經濟疲軟，中國4大城市的超級富翁人數同步下降。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》指出，中國經濟不景氣，還有房地產低迷以及北京當局推動「共同繁榮」，導致超級富翁們逃離中國。根據市調機構Altrata報告稱，全球近3分之1的億萬富翁居住在15個城市，中國上榜的4城市（北京、深圳、杭州和香港）億萬富豪人數全部下降，降幅為14.8%。

根據Altrata對2024年億萬富翁人口普查數據顯示，超級富豪似乎對居住地有共識，多數聚集在全球15個城市裡。其中，美國紐約市是超級富豪的最愛，共有144人居住在此。

超級富豪最愛居住地榜單之中，美國有3個城市出線，包括紐約市、舊金山和洛杉磯，至於中國則有4個城市入榜，包括北京、深圳、和杭州、香港。值得注意的是，美國3個城市均出現億萬富豪增加態勢，中國卻與美國相反，3個城市連同香港的超級富豪人數均減少。

市調機構Altrata報告稱，現今的億萬富翁人數創史上新高，總數為3323人、年增4%。這些億萬富翁的財富累計成長9%、達到12.1兆美元（約新台幣392.4兆元）。

調查顯示，紐約的億萬富豪有144人（年增9人）排名第1；第2是香港，億萬富豪有107人（年減5人）；第3是舊金山、億萬富豪有87人（年增3人）；第4名是倫敦，2023年億萬富豪有78人、（年增3人）；第5名是莫斯科、億萬富豪有77人（年增1人）。

第6名是洛杉磯，億萬富豪有62人、（年增5人）；第7名是北京，億萬富豪有60人、（年減2人）；第8名是新加坡，億萬富豪有58人、（年增4人）；第9名是深圳，億萬富豪有41人、（年減1人）；第10名是孟買，億萬富豪有40人、（年增1人）。

第11名是杜拜，億萬富豪有39人、（年增1人）；第12名有3個城市並列，包括巴黎和聖保羅、伊斯坦堡，億萬富豪都有34人；第15名是杭州，億萬富豪有33人、（年減1人）。

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