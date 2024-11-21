川普驅逐計畫恐引爆美房價再漲一波 ! 經濟學家 :這行業將大「缺工」

川普的驅逐計畫恐影響美國14個行業，當中4個關鍵行業受創最重。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普表示，他將動用軍隊進行大規模驅逐無證移民。對此，《Business Insider》指出，此舉措恐影響美國14個行業，其中4個關鍵產業受創最重，包括建築業、農業和旅館業和製造業，這些行業的無證移工比例特別高。

住宅建築業高層和經濟學家指出，川普的驅逐計畫可能會加劇美國建築業勞動力約50萬名工人的短缺，恐加劇美國房價再攀揚。

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川普18日在自家社群回覆貼文證實，上任後將宣布國家緊急狀態，出動美軍大規模驅逐無證移民，並承諾使用「一切必要權力」實施美國史上最大規模的驅逐計畫。

據報導，受川普驅逐無證移工計畫波及的美國14個產業，包括建築業（21.5%）、農林漁牧業（15.7%），旅館、酒店行業以及專業（13.2%）、商業服務行業（11.9%），製造業（10.4%）、交通、共用事業（9.8%），還有公共行政（2.4%）、金融活動（4.8%）、教育衛生（5.2%）、資訊（6.1%）、礦業（7.6%），批發零售業（7.6%），全部行業（9.4%）、其他服務（12.4%）

《Business Insider》指出，美國人口普查局調查涵蓋非法移民等數據，截至2022年建築業的非美國公民工人比例最高、為21.5%，約1138萬人中的 244.6萬人。另一美國移民委員會所預估的數據的更高，非法移民佔23.3%。

至於美國農、林、漁業和狩獵工人約有約15.7%、約35萬9000人不是美國公民。左傾美國進步中心在 2021年的一項分析指出，美國約近30萬名無證工人從事農林漁相關，其中3分之2是從事農作物生產。

川普的驅逐計畫也讓美國部分小企業正在做準備。全國小型企業協會表示，如果H-1B簽證政策變得更加嚴格，未來小企業聘用新員工將面臨挑戰。

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