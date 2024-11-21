黃金又漲啦！外媒曝登1週高點「背後關鍵」

週三（20日）黃金價格連續第3個交易日上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（20日）黃金價格連續第3個交易日上漲，登1週高點，係因俄烏局勢升級，導致地緣政治不安情緒加劇，投資者尋求黃金避險。

現貨黃金上漲0.6%報每盎司2647.43美元，觸及11月11日早盤以來的最高水準；12月交割的黃金期貨價格上漲0.8%，報每盎司2651.70美元。

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因應烏克蘭首次對俄羅斯領土進行遠程導彈襲擊，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）修改核武準則，降低以核武回擊的門檻以應對更廣泛的常規攻擊，導致地緣政治緊張局勢加劇。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「這顯然引發避險買盤。」

他補充：「最近幾週逆相關性重新發揮作用，且美元走強對黃金漲勢構成一定的阻力。」近期因川普在2024總統大選中獲勝，美元重振「川普貿易」而反彈，縮限了以美元計價的黃金漲幅，而隨著美元指數觸及1年高點，黃金出現1年多來最大單週跌幅。

投資人注意力也聚集在本週將發表演說的聯準會（Fed）官員身上。市場對12月降息的預期大幅下降，目前的可能性為55.7%，自1週前的82.5%大幅下降。

澳盛銀行（ANZ）報告指出，Fed若12月暫停降息，恐抑制短期金價，但寬鬆的貨幣週期、宏觀經濟和地緣政治的不確定性以及健康的實物需求將維持積極的黃金市場情緒。

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