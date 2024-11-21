「7巨頭」中這2檔即將反彈！大摩揭「此數據」嚴重被低估

大摩表示，「7巨頭」中微軟與蘋果這2檔被市場嚴重被低估（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股今年頻創新高，但7巨頭中的微軟（Microsoft）與蘋果卻嚴重被市場低估，摩根士丹利表示，根據數據顯示，截至第3季度末，微軟的S&P 500權重與機構擁有權之間的差距為2.08%，使其成為最被低估的大型科技公司，而蘋果僅次於微軟，從過往經驗，這些被嚴重低估股，隨時都可能展開反彈。

CNBC報導，摩根士丹利表示，微軟（Microsoft）成為機構投資者中最被低估的大型股，這表明反彈可能即將到來。大摩指出，在查看了其覆蓋的15家最大科技公司的新監管文件，然後計算出每家公司在100大主動管理機構投資組合中的平均權重。大摩認為，當積極擁有權遠低於他們在S&P 500中的權重時，股票往往會經歷技術性的拉高，反之亦然。

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摩根士丹利表示，截至第3季度末，微軟的S&P 500權重與機構擁有權之間的差距為2.08%，使其成為最被低估的大型科技公司。

微軟今年股價上漲約10%，明顯落後S&P 500約24%的漲幅。

而蘋果則是僅次於微軟，在第3季度被嚴重低估的大型科技股，蘋果今年來股價漲約18%，落後已大盤。

不過，大摩也針對面臨賣單砍出的科技股提出警示，大摩表示，根據數據顯示，9月底持有最多的科技股是軟體公司Intuit，該公司可能很快就會出現技術性下跌。

生產TurboTax報稅軟體的Intuit週二股價下跌超過5%，此前有報導稱當選總統川普的政府效率團隊正在考慮創建一個免費的報稅應用程式。

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