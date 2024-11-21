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黃金兇猛漲勢誰能擋？專家揭輝達是關鍵

2024/11/21 11:42

黃金價格今年屢創新高。（路透資料照）黃金價格今年屢創新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格今年屢創新高，《巴隆週刊》指出，對於黃金來說，今年是偉大的1年，能阻礙黃金進一步大漲的，可能就是投資人對於輝達等美國熱門股的興奮情緒。

《巴隆週刊》報導指出，由於央行的購買以及其他因素，黃金價格今年表現相當亮眼，漲幅超過28%至每盎司2600美元以上。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師麥克隆（Mike McGlone）日前發布1份報告稱，黃金漲勢已使其相較其它資產達到歷史高價的水平，包括石油和基本金屬等大宗商品。

不過美國股票卻成例外。目前標普500指數約在5885點，約為每盎司黃金價格的2.3倍，為網路泡沫以來最高水平。在股市如此高漲的情況下，美國投資人對黃金的關注度相對較低。

世界黃金協會（World Gold Council）數據顯示，儘管黃金今年的漲幅顯著，但目前北美黃金ETF持有約1640噸黃金，低於2020年超過2000噸的峰值。

麥克隆指出，美國投資人會說，「黃金很棒，我很喜歡」但對於股票的關注度似乎更高，會說「我的輝達表現怎麼樣？」、「我的Invesco QQQ Trust和標普500指數表現如何？」

不過麥克隆也表示，投資人情緒也可能隨時發生轉變，因為美國股票目前看來估值過高。

他說：「自去（2023）年10月以來，我們還沒有經歷過10%的修正。我認為這將成為推升黃金進一步走高的下1個主要催化劑：當股市出現一些回調時。」

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