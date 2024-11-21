台灣排前3！訪日本外國客大爆量 破331萬人刷新紀錄

今年10月旅日觀光客達到破紀錄的331萬人次。（示意圖，歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府觀光局（JNTO）公布最新數據顯示，今年10月旅日觀光客破331萬人次，創歷年單月新高，而在訪日旅客人數中，台灣排名第3，達47.89萬人。

綜合《讀賣新聞》、JNTO官方網站、《路透》等報導，今年10月訪日旅客爆量，與去年同期相比上升31.6%，也比疫前2019年同月大增32.7%。

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JNTO數據顯示，今年10月，到日本出差和旅遊的外國觀光客人數自9月份的287萬人進一步上升至331.2萬人次，並超越7月份所創下的單月最高329萬人紀錄。

這也讓今年1月至10月訪日外國遊客人數一舉突破3000萬大關，達3019.26萬人次，締造1964年開始相關統計以來，最快達到3000萬旅次紀錄。

綜合媒體報導指出，2019年全年造訪日本的外籍遊客為3188萬2049人次，這項1964年以來的最高紀錄，即將在2024年刷新，預估可能超過3500萬。日本政府此前設定的目標是2030年達到6000萬人次。

JNTO指出，楓葉季、直航航班大幅帶動10月亞洲、歐洲、北美等許多市場的入境旅次，已有11個國家與地區赴日遊客數量在10月創下年度新高。

10月造訪日本的外國觀光客以南韓最多，高達73.21萬人次，比去年同月增加16%。中國以58.28萬旅次居2高，比去年同月增加2.3倍。

台灣則以47.89萬旅次排行第3，接著是美國（27.85萬）、香港（19.88萬）。此外新加坡、歐洲、澳大利亞的來客數也見增加。

綜觀今年1月至10月，訪日外籍遊客仍以南韓居冠，累計720.08萬人次，比2019年成長40.3%；中國以583.05萬排第2，下跌28.3%。

從1到10月赴日旅客國別與地區來看，南韓、中國、台灣、香港為日本觀光客4大來源，加總佔比達70%。

另外根據日本政府觀光局的初步數據顯示，截至9月，觀光客的消費金額已達到5.86兆日圓（約新台幣1.2兆元）。這個數字超越了2023年1整年的5.3兆日圓（約新台幣1.1兆元）消費額，創下有史以來最高的年度紀錄。

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