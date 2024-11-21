信用卡寧願沒刷也不要剪掉！20年信貸專家告訴你「背後因素」

專家建議，別把舊的信用卡給剪掉，如此一來就能有效保持較低的信用卡額度利用率。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕擁有20多年工作經驗、曾任職費埃哲（FICO）和益百利（Experian）等信評機構的信貸專家烏爾茲海默 （John Ulzheimer）表示，把信用卡「刷爆」不會帶來任何好處，因為會提升信用卡額度利用率，這可能會對信用評分產生影響。而要維持較低的信用卡額度利用率，烏爾茲海默給出2個建議，分別是「調升信用卡額度」以及「別把舊信用卡給剪掉」，如此一來就能有效保持較低的信用卡額度利用率。

《CNBC》報導，根據消費金融機構「Bankrate」10月調查，有近40%的美國人已經或接近把信用卡給刷爆，但此舉可能會對信用評分產生影響。

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烏爾茲海默指出，信用卡額度利用率在信用評分上，有著關鍵作用，而把信用卡給刷爆，會提升信用卡額度利用率，進而影響整體信用評分。Bankrate就發現，有41%的美國人表示，他們的信用評分下降，是因為把信用卡刷爆或接近刷爆。

烏爾茲海默表示，更高的信用卡額度利用率和與較高的信用風險之間，從經驗法則上來看，存在著一定程度的關聯性，隨著信用卡額度利用率的上升，消費者「未能按時還款」的可能性也隨之增加。

反之亦然，這就是為何烏爾茲海默建議，要把信用卡額度利用率維持在10%或更低的原因，「信用卡額度利用率低於10% 的人，在此指標下的信用風險最低，因此能獲得較佳的信用評分。」

如何維持較低的信用卡額度利用率？烏爾茲海默給出2個建議，分別是「調升信用卡額度」以及「別把舊卡給剪掉」，調升信用卡額度可立即讓信用卡額度利用率降低，舉例來說，如果信用卡額度為4000美元，刷了2000美元，那信用卡額度利用率就是50%，但若提高額度至6000美元，信用卡額度利用率就下降至33%。

不過烏爾茲海默提醒，提高額度通常需要有良好的信用和還款紀錄，才可獲得批准，再來，如果獲得了新額度，也該避免把支出提升到新額度，否則可能適得其反。

另一個建議，是「別把舊的信用卡給剪掉」，這可延長信用年齡，這對於信用評分有影響，而且還有助於降低的信用卡額度利用率。烏爾茲海默稱，若有1張沒有使用的信用卡，但還是會被納入信用卡額度利用率的計算，他舉例，若持有2張額度5000美元的信用卡。刷了2000美元，此時信用卡額度利用率為20%，但若把1張卡給剪掉，信用卡額度利用率就會來到40%。

烏爾茲海默形容提高信用評分，更像是一場馬拉松而不是短跑，是場「持久戰」，除了要保持較低的信用卡額度利用率，也必須按時繳卡費，且避免提度開設信用帳戶，「雖然這樣的建議並不容易實行，但卻是有效的策略。」

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