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輝達Q3財報亮眼沒用！盤後一度重挫逾5％ 原因揭曉

2024/11/21 08:36

輝達 （Nvidia）週三 （20 日） 盤後公布 2025會計年度第3季 （截至 10月27日） 財報。（歐新社）輝達 （Nvidia）週三 （20 日） 盤後公布 2025會計年度第3季 （截至 10月27日） 財報。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達 （Nvidia）週三 （20 日） 盤後公布 2025會計年度第3季 （截至 10月27日） 財報，其中營收與獲利均超預期，顯示輝達正繼續快速成長，且市場對於其人工智慧（AI）晶片的需求仍然很高，輝達也給出了優於預期的第4季財測，但由於輝達營收成長幅度放緩，加上財測未達華爾街的最樂觀預測，輝達股價在盤後交易時段一度下跌超過5%。

在截至10月27日的第3季，輝達營收為350.8億美元，較去年同期成長94%，高於倫敦證券交易所集團 （LSEG） 調查分析師預計的331.6億美元。調整後每股盈餘（EPS）為81美分，高於LSEG調查分析師預期的75美分。

輝達預期，第4季營收會達到375億美元，上下浮動2%，高於LSEG調查分析師預期的 370.8 億美元，這意味著第4季營收會較去年同期成長約70%。

儘管這顯示輝達正在繼續擴張，市場對其強大的AI晶片的需求仍然很高，不過輝達的成長確實呈現趨緩，以第3季營收年增率94%來看，遠低於前3個季度的122%、262%和265%。

輝達第3季淨利為193億美元，或每股 78 美分，高於去年同期的 92.4 億美元，或每股 67 美元。另外，輝達的毛利率升至 73.5%，略高於分析師預期，輝達表示，毛利率提升的原因是資料中心晶片銷售增加。

輝達第3季營收絕大多數來自資料中心部門，高達 308 億美元，年增 112%，高於 StreetAccount 分析師預期的 288.2 億美元。輝達資料中心的銷售並非全來自晶片。輝達表示，其中約 31 億美元來自網路零件的銷售。

輝達的遊戲業務營收為 32.8 億美元，高於 StreetAccount 分析師預期的 30.3 億美元。輝達的 GPU 最初是為 3D 遊戲開發，但後來該技術被重新用在 AI 領域。輝達表示，該業務的營收成長，主要來自個人電腦（PC）與筆記型電腦的 GPU 需求，以及遊戲主機晶片收入的增長。輝達為任天堂 Switch生產核心晶片。

輝達的汽車和專業視覺化業務，規模相對起來就小得多，汽車部門第3季銷售額為 4.49 億美元，年增72%。專業視覺化部門銷售額為 4.86 億美元，年增17%。

輝達週三收在145.89美元，小跌0.76%，在財報公布後，盤後交易時段一度下跌超過5%，但之後跌幅收斂，最終至143.18美元，跌幅1.88%。

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