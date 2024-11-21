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關注輝達財報！美股漲跌互見 台積電ADR下跌0.69％

2024/11/21 05:58

週三美股漲跌互見。（美聯社檔案照）週三美股漲跌互見。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人權衡俄羅斯與西方之間的地緣政治緊張局勢，及關注人工智慧龍頭輝達發布的財報，週三美國股市互有漲跌。輝達股價下跌0.76%，收在145.89美元，盤後公布第三季財報，營收持續飆升，同時對本季的預測也優於預期。道瓊工業指數上漲139.53點、0.32%，標普500指數持平，那斯達克指數下跌0.11%，費城半導體指數下跌0.71%，台積電ADR下跌0.69%，收在188.36美元。

綜合外媒報導，烏克蘭向俄羅斯發射美製ATACMS飛彈，俄羅斯宣布降低核行動門檻的消息傳出後，黃金和政府債券等避險資產週二受到提振。然而，俄國外交部長拉夫羅夫後來淡化了核威脅，這有助於安撫市場。投資人也正在關注美國準總統川普財政部長的人選，最快可能在週三公布。

輝達為全球市值最高的公司，其在盤後公布第三季業績，收盤股價下跌0.76%。其第三季收益超出預期，同時對本季的預測也優於預期。本季銷售額約為375億美元，而LSEG 調查的分析師預期為370.8億美元，第四季預測意味著同比增長約70%，顯示輝達正在繼續擴張，而對其強大的人工智慧晶片的需求仍然很高，不過輝達盤後跌幅仍超過3%。

道瓊工業指數上漲139.53點或0.32%，收報43408.47點。

標準普爾指數平盤，收在5917.11點。

那斯達克指數下跌21.33點或0.11%，收18966.14點。

費城半導體指數下跌34.91點或0.71%，收4884.25點。

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