歐央行警告：歐元區有兩大危機

歐洲央行警告，生產力疲軟等因素對經濟成長構成不利影響，導致債務水平和預算赤字上升。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行警告，如果歐元區不能解決當前的經濟低成長和降低公共債務危機，並盡快解決「政策不確定性」，歐元區將面臨另一場債務危機的風險。

在周三（20日）發布的年度金融穩定評論中，歐洲央行對「市場對主權債務可持續性的擔憂」可能捲土重來發出了警報。報告指出，債務水平升高和預算赤字高漲，以及近期歐洲和國家的選舉結果，特別是法國的選舉結果造成經濟成長乏力和不確定性。

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歐洲央行警告，生產力疲軟等因素對經濟成長構成不利影響，導致債務水平和預算赤字上升，更有可能重新引發債務可持續性擔憂。

報告補充稱，20個貨幣集團的低成長和高政府債務相結合，可能會使政府更難支付更高的國防需求和應對氣候變遷的投資。股票和債券市場面臨「大幅調整」的風險上升，並指出「高估值和風險集中」已經導致幾次明顯但短暫的波動性飆升。

報告稱，在潛在的經濟衰退中，銀行資產負債表也可能受到打擊，因為歐元區的消費者和企業已經在為更高的利率而苦苦掙扎。

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