台微醫私募增資 獲亞美登健康科技創投入股

台微醫（6767）今日宣布完成新台幣2.7億元私募增資，此輪私募由亞美登健康科技創投（Amed Ventures）領投，長期投資夥伴鐿鈦科技共同參與投資。圖右為亞美登健康科技創投執行合夥人王震緯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠台微醫（6767）今日宣布完成新台幣2.7億元私募增資，此輪私募由亞美登健康科技創投（Amed Ventures）領投，長期投資夥伴鐿鈦科技（4163）共同參與投資。

台微醫指出，此次募得資金將用於強化台微醫產品於歐美市場的拓展，特別是其「脊固立椎體可擴張強化系統（Tripod-Fix）」深化佈局歐洲市場以及拓展美國市場。

請繼續往下閱讀...

台微醫表示，Tripod-Fix去年在海外已銷售將近600顆植體，今年預計成長一倍以上，為持續海外成長，公司將在德國設立銷售團隊，達成Tripod-Fix在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的10%市佔率，以及脊椎融合市場的5%市佔率的長期目標。

至於美國市場，台微醫將透過與美國臨床醫師合作，並將透過投資、授權、共同開發方式，篩選具備臨床需求、符合高成長市場趨勢、市場規模大之產品，運用台美優勢藉此鏈結合作夥伴，切入全球醫療器材最大消費國美國市場。

此次獲得亞美登健康科技創投入股，將透過亞美登在美國與台灣醫療產業耕耘超過十多年的經驗，以及投資產業上下游精準掌握產業趨勢和潛在機會，亞美登將為台微醫拓展美國市場提供重要的策略指導和資源支持，包含協助對接美國市場需求以及引進財務與策略合作夥伴。

亞美登健康科技創投執行合夥人王震緯表示：「台微醫在微創脊椎手術領域具備領先地位，並展現未來成為高階醫療器材發展平台公司的潛力和企圖心，其開發創新產品組合和積極拓展國際市場策略，與亞美登的投資理念高度契合」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法