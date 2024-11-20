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輝達財報日 美媒：股價推上200美元之路 投資人繫好安全帶

2024/11/20 20:52

人工智慧晶片製造商輝達將在20日公布財報。（路透）人工智慧晶片製造商輝達將在20日公布財報。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導，投資人要繫好安全帶，因為今（20日）是人工智慧晶片製造商輝達的財報公布日。

輝達將於美股20日收盤後公佈業績，投資人密切想知道輝達是否能夠兌現推升股價飆升的人工智慧炒作。以下有幾個指標可供觀察。

1. 在銷售額幾乎翻倍的推動下，輝達利潤預計將達到174億美元（台幣5661億元）。

2. 今年，輝達的市值已經史無前例地成長2.2兆美元（台幣71.6兆元）。

3. 在過去的十年中，輝達股價通常會在業績公佈後上漲。

4. 財報發布前，股指期貨、公債殖利率和美元均會走高。

其他外媒也指出，由於華爾街期待20日美股收盤後輝達的收益報告，該報告的關鍵將會決定輝達股價的走勢。目前輝達股價基本盤整於150美元下方，正在尋找催化劑將其推向200美元。分析師指出，強勁的獲利報告可能會成為突破這一阻力的催化劑，有可能在未來幾個月推動股價升至200美元。

同時，分析師指出輝達在市場的領導地位，該公司是否有能力展示對GPU和晶片市場的強大控制力，將是一個值得觀察股價上揚的關鍵。

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