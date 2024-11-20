華南金：川普2.0恐推升通膨 央行明年底才有可能降息

華南金指出，川普2.0恐推升通膨，央行明年底才有可能降息。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普當選美國新一任總統，即將重返白宮，外界都在觀察川普2.0對全球經濟、金融影響，華南金控副總謝和君認為，川普提出的關稅、減稅與移民政策若兌現將會推升通膨壓力，不排除聯準會（Fed）明年降息幅度縮減，美元、美債殖利率處於高水位，股市波動加大，我國央行則預期到明年底才有可能微幅調降政策利率。

謝和君指出，因美國通膨走勢溫和，聯準會9月降息兩碼正式開啟降息週期後，11月再降1碼，目前預估12月還會再降息1碼，明年度由於美國經濟可能實現軟著陸，在通膨風險仍然存在下，評估Fed將會放慢降息節奏， 最多降息4碼，然而，川普提出的減稅、關稅移民政策都會推升通膨壓力，川普新政是否落實成為最大不確定因素，不排除Fed降息幅度進一步縮減。

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至於台灣央行在3月升息半碼後，6月、9月維持利率不變，預期年底前重貼現率都將維持在2%水準，隨Fed持續降息，或許在明年底央行可能微幅調降政策利率。

謝和君表示，台灣因全球經濟與貿易溫和成長，人工智慧（AI）持續擴展以及我高階半導體製程具有領先地位，出口動能維持穩健並帶動廠商投資意願；內需部分，也將在國內勞動市場持穩，基本工資與軍公教薪資調漲下，挹注民間消費動能，今年經濟表現將是內外皆溫。

明年度因主要國家央行持續降息，民眾所得改善、支撐終端需求並帶動貿易增長，有利我國出口表現，提振企業投資意願，經濟成長動能將可延續，唯一不確定是川普2.0，相關政策的變化。

謝和君表示，川普提出的減稅、移民、能源與關稅政策等都與拜登政府不同，假設川普兌現他選前的政見，相關政策皆有可能推升通膨壓力，讓利率處於高利率環境， 加上高額關稅也可能引發其他國家報復手段，美國經濟成長將面臨風險。

金融市場部分，因川普政策可能推升通膨也會擴大財政赤字，恐導致美元與美債殖利率處於比較高水位。而川普對於中國採取強硬態度與全球關稅再升級、打擊貿易流動，股市波動也會比較大。不過川普政見能否完全兌現，還有高度不確定性存在，須密切觀察。

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