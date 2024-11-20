南僑小金雞皇家可口26日登錄興櫃 承銷價61元

南僑集團轉投資的小金雞．台灣冰品龍頭皇家可口（7791）將於11月26日登錄興櫃，承銷價為每股61元，皇家可口董事長周明芬（中）表示，兩大引擎商品冰品與急凍熟麵去年營收達21.8億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）集團轉投資的小金雞台灣冰品龍頭皇家可口（7791）將於11月26日登錄興櫃，承銷價為每股61元，皇家可口董事長周明芬表示，兩大引擎商品冰品與急凍熟麵去年營收達21.8億元，今年淡季不淡，上半年營收年增率已達16%，預期全年營運可望再創新高。

皇家可口2023年營收為30.31億元，年增21.2%，稅後淨利為3.54億元，成長136%，每股盈餘為3.66元；今年上半年營收為13.22億元，稅後淨利為2.37億元，每股盈餘為3.33元，已逼近去年全年。

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周明芬表示，南僑兩大支柱商品曠世奇派雪糕和杜老爺甜筒，今年雖然下雨不斷，又連續好幾個颱風，但銷量皆呈兩位數成長，銷售淡季和旺季的營收比重已從去年的1比6變成1比2，呈現淡季不淡的走勢。

她並指出，台灣餐廳通路據點高達14萬家、飲料店達2萬家，皇家可口杜老爺冰淇淋全台有超過200家連鎖餐飲指定使用，據點達2.5萬個，每個月熱銷超過350萬支，同時替連鎖超商代工霜淇淋，已推出上百種口味。

另一個成長引擎為急凍熟麵，同樣已有約2.5萬個餐飲據點使用，包括五星級飯店、餐飲連鎖店、日本料理店及空廚團膳等。

同時已進軍美國、加拿大、澳洲、瑞士、印尼、西班牙、杜拜、智利、香港等9個國家及地區，未來仍有很大成長空間。

因應市場需求成長，皇家可口中壢廠目前已有2條急凍熟麵生產線，產能已滿載，正規劃第3條生產線，預計明年第3季投產。屆時產能將可增加6成以上，可進一步拓展餐飲客戶與零售通路，同時擴大海外市場佈局。

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