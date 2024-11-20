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輝達Blackwell傳過熱問題 專家：傳言太誇大

2024/11/20 19:01

外媒先前報導，一些客戶表示，輝達最先進的Blackwell晶片有過熱問題。（資料照，彭博）外媒先前報導，一些客戶表示，輝達最先進的Blackwell晶片有過熱問題。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒先前報導，一些客戶表示，輝達最先進的Blackwell晶片有過熱問題。然而，研究機構SemiAnalysis首席分析師帕特爾（Dylan Patel）表示，Blackwell與過熱有關的設計問題，已經解決。

《BusinessInsider》報導，研究機構SemiAnalysis首席分析師帕特爾表示「過熱問題出現好幾個月，大致已經解決」，他認為儘管隨著Blackwell的發展，冷卻是一個主要問題，但對於之後的所有晶片來說，Blackwell與冷卻相關的設計問題已經得到解決。今年夏天就有晶片過熱的傳言，帕特爾8月在X平台寫道「我們追查後發現，傳言太誇大」。

在8月份，Semianalysis的報告中指出，問題出在冷卻系統，好幾家供應商做出調整，五名分析師在報告中表示，變動「很小」。

近來的憂慮聚焦GB200 NVL72超級晶片，72代表內有72個Blackwell圖形處理器（GPU）、以及36個中央處理器（CPU）。這麼多晶片放在一起，當作一個超級晶片使用，會變得很燙，需要液冷。

新資料中心將為液冷系統打造，但許多既有設施須改造，這個任務相當艱難，除了所有零組件必須徹底密合，避免液體外漏，液冷並須在特定溫度下循環。需求高漲下，液冷業者Vertiv 19日股價改寫空前收盤高。

帕特爾說，Blackwell先前的晶片設計問題、及安裝挑戰，削減今年晶片出貨量。Semianalysis估計，今年將出貨20萬組，大多給超大規模資料中心（Hyperscalers），較小型的雲端運算業者，預料要2025年春天才會拿到晶片，但部分公司仍不確定到貨數量和時間。

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