他贈與紐西蘭房產給兒子 少了這個動作連補帶罰128萬

台北國稅局表示，國人贈與海外不動產，也要申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人贈與海外不動產，也要申報贈與稅。財政部台北國稅局表示，日前查獲經常居住在我國境內的國民，贈與價值新台幣1100萬元的紐西蘭房產給居住在當地的兒子，卻未申報贈與稅，遭補稅及罰鍰約128萬元。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，贈與稅的課徵對象及範圍，以贈與人是否經常居住在中華民國境內或境外而有所不同，若贈與人為經常居住在我國境內的國民，其贈與財產的所在地，無論在境內或境外，均應課徵贈與稅；但贈與人若為經常居住在境外的國民，僅就其在中華民國境內的財產為贈與時，才要課徵贈與稅。因此，經常居住在境內的國民，贈與其境外財產給居住在境外的子女，當年度贈與的財產總值超過贈與稅免稅額時，應申報贈與稅。

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舉例說明，甲君為經常居住在境內的國民，2023年初贈與紐西蘭房地給居住在該地的兒子乙君，因為誤以為贈與境外財產予他人，非屬贈與稅的課徵範圍，而未向國稅局申報贈與稅。不過，國稅局接獲情資通報查到甲君贈與事實，核定贈與財產價值新台幣1100萬元，補徵贈與稅85.6萬元，並處以0.5倍罰鍰。

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