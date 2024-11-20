拚台電明年轉盈餘 郭智輝：今年底台電提出財務改善企劃

經濟部長郭智輝表示，台電力拚明年可以達成盈餘，今年底會提出台電的財務改善企劃書。 （取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院經濟委員會今審查台電、台水預算，立委關切台電財務改善問題。經濟部長郭智輝表示，現在台電爭取今年與明年共計2000億元撥補，目標是弭平過去3年累積的虧損，同時台電也會檢討材料採購等各種虧損因素，努力讓明年可以達成盈餘，今年底會提出台電的財務改善企劃書。

國民黨籍立委楊瓊瓔關切，人民不是台電財務缺口的提款機，現在立法院要審明年度預算，台電財務改善企劃書何時出爐？郭智輝答詢，今年年底會出來。

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國民黨籍立委謝衣鳳關切，在今年撥補台電1000億元的情況下，為何明年度還要再爭取1000億元，特別是在今年已經漲兩次電價的情況下。

郭智輝答詢，原因在於台電過去3年所累積的虧損存在，過去累積3000多億元的虧損，會影響台電財務狀況，尤其電價針對民生凍漲，撥補是為讓財務趨於穩定，台電去銀行借貸，利息可以更壓低，另一方面，台電也會同時檢討過去虧損因素，包括發電材料採購事宜，「我們當然要非常努力，讓明年是可以賺錢的」。

楊瓊瓔詢問，2026年是否還會再要求撥補1000億元？郭智輝說，現在沒有辦法判斷2026年是否需要，至於撥補千億元都是為了彌補民生電價凍漲的虧損。

謝衣鳳指出，美國現在已經宣布增加核電，並提升核廢料處理技術。郭智輝答詢，新核能都持續關注，三個原則是安全無慮、核廢料可處理，以及凝聚社會共識，目前只剩核廢料問題，大家可一起努力，至於國外核廢料處置技術提升，「如果可以跟進，我們一定跟進」。

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