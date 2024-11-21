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路透：川普2025恐對中徵40％關稅 衝擊中國GDP降1％

2024/11/21 07:14

路透對經濟學家一項調查顯示，美國可能在明年初對中國進口商品徵收近40%的關稅，這將會讓中國經濟成長下降高達1個百分點。（示意圖，路透）路透對經濟學家一項調查顯示，美國可能在明年初對中國進口商品徵收近40%的關稅，這將會讓中國經濟成長下降高達1個百分點。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透對經濟學家的一項調查顯示，美國可能在明年初對中國進口商品徵收近40%的關稅，這將會讓全球第二大經濟體的經濟成長下降高達1個百分點。這項民調是自川普（Donald Trump）11月5日勝選以來，路透首次針對中國經濟進行的民意調查。

路透11月13日至20日，對50多名經濟學家進行的民意調查顯示，中國國內外的絕大多數經濟學家預計川普將在明年初徵收關稅，中位數估計為38%，預測範圍為15% %至60%。大多數受訪者表示，他們預計2025年初不會對中國商品徵收60%的關稅，因為這可能會加速美國國內的通膨。

關於對中國的潛在影響，民調預計，美國新關稅將使中國2025年經濟成長下降約0.5-1.0個百分點。

不過，目前大多數受訪的經濟學家仍將今年和2025年的經濟中位數成長預測分別維持在4.8%和4.5%，與美國大選前的預測一致。預計2026年成長率將進一步放緩至4.2%。

即將於明年1月上任的川普在競選期間承諾，作為「美國優先」一籃子貿易措施的一部分，將對中國進口商品徵收高額關稅，這引起北京方面的不安，並加劇中國的經濟成長風險。考慮到長期的房地產低迷、債務風險和疲軟的內需，中國經濟也處於更加脆弱處境。

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