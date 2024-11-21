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尋找中獎人！7-8月千萬發票5張未領 消費地點在這裡

2024/11/21 10:30

今年7-8月統一發票，1000萬元特別獎還有5張未領。（記者鄭琪芳翻攝）（記者鄭琪芳攝）今年7-8月統一發票，1000萬元特別獎還有5張未領。（記者鄭琪芳翻攝）（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年9-10月統一發票將於下週一（25日）開獎，但7-8月統一發票1000萬元特別獎還有5張未領，包括：蝦皮購物買食品200元、桃園市大溪區員林路 1段自由聯盟生鮮超市買飲料99元、台中市南屯區南屯路2段159號全家便利商店買餅乾35元、嘉義市西區杭州三街69號嘟嘟房停車費100元、高雄市鳳山區鳳林路13號白巷子買飲料135元。

另外，7-8月統一發票200萬元特獎也有4張未領，包括：台北市士林區延平北路5段大群愛家廣場消費132元、台中市西區公益路勤美誠品綠園道Starbucks買食品等405元、台中市清水區民享路全聯福利中心買食品等353元、高雄市楠梓區右昌街捷統特賣廣場買飲品等95元。

財政部表示，7-8月統一發票領獎期限至明年1月6日止，中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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