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宇隆液冷快接頭打樣送客戶 明年第2季可望量產

2024/11/20 17:43

精密金屬零件廠宇隆（2233）科技今天召開法說會，宇隆總經理蔡銘東表示，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，預計明年第2季可望放量生產。（記者楊雅民攝）精密金屬零件廠宇隆（2233）科技今天召開法說會，宇隆總經理蔡銘東表示，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，預計明年第2季可望放量生產。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密金屬零件廠宇隆（2233）科技今天召開法說會，宇隆總經理蔡銘東表示，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，預計明年第2季可望放量生產，同時佈局人形機器人諧波減速機，預估明年整體營收可維持成長。

目前宇隆訂單能見度已經到2025年上半年，2025年在AI伺服器、人形機器人關鍵零件等全球浪潮下的產業都不會缺席，將迎來跨產業應用蓬勃發展的一年。

宇隆第3季合併營收為9.64億元，年增7％；營業毛利率37.86％，年增1.53個百分點；稅後淨利為1.87億元，年增20％，每股盈餘達3.11元，單季營收及獲利再創歷史新高。

累計前3季合併營收達27.69億元，年增12％，稅後淨利為5.17億元，年增33％，每股盈餘8.6元，法人預估，宇隆今年全年有望繼2022年後再賺進1個資本額。

蔡銘東指出，今年前3季汽車產品占營收比重70％，自行車及其他產品占比14％，工業應用類產品占比6％，醫療類產品占比9％。2023年車用恢復到正常水準，今年前3季維持在7成，仍是宇隆營收主力；其中，氫燃料電池應用零件已在中國正式供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能也逐步開出。

自行車業務在客戶陸續去化庫存後，終端需求回溫，擺脫前兩年的谷底，今年前3季占比相較去年全年的10％，今年進一步提高到14％，預期今年全年營收貢獻有望來到疫後新高。

醫療器材方面，產品持續送樣驗證階段，前3季占比雖然與去年相同，但營收絕對金額成長，台灣廠目前積極建置醫療生產線，2025年小量交貨，未來3年營收比重逐年攀升。

今年空運AI伺服器帶動價格居高不下，顯示伺服器產業景氣的熱絡，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，2025年貢獻將放大。

另外，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機，2025年各項產品開發火力全開，可望迎來公司司下一波成長。

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