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政院鼓勵中小企業幫員工加薪 賴總統：惠及全體國人

2024/11/20 17:25

針對行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，賴清德總統今表示，該計畫配套措施以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小可以一起成長茁壯，並惠及全體國人。（資料照）針對行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，賴清德總統今表示，該計畫配套措施以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小可以一起成長茁壯，並惠及全體國人。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院日前拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，幫員工加薪的中小企業，不僅能獲額外保證融資額度，還有政府加碼補助。對此，民進黨主席暨總統賴清德今（20日）表示，該計畫配套措施以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小可以一起成長茁壯，並惠及全體國人。

行政院會本月7日拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供30人以下企業普惠貸款，也給予四類租稅優惠。幫員工加薪的中小企業，政府將額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，盼能帶動國內薪資水準成長。

據轉述，賴清德今在民進黨中常會表示，為了協助國內的產業蓬勃發展，行政院公布「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口 」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路。

賴清德說，同時也提供普惠貸款、租稅優惠，以及信保機制等三項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，目的就是要以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小，都可以一起成長茁壯，也惠及全體國人。

另，賴清德強調，維護台海和平、促進區域繁榮，並讓全體國人共享經濟發展的果實，是政府不變的目標，我們會持續來努力。

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