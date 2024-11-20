金價漲勢還沒結束 瑞銀看至2900美元、指出時間點

瑞銀集團稱，到明年年底，金價將上漲至每盎司2900美元。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀集團（UBS Group AG）稱，到明年年底，金價將上漲至每盎司2900美元，呼應了高盛集團日前看好漲勢，即隨著各國央行擴大持有量，金價將進一步上漲。

瑞銀分析師列維·斯普里（Levi Spry）和拉克蘭·肖（Lachlan Shaw）在一份報告中表示，由於美元走強，以及對美國推出更多財政刺激措施可能導致利率上升的擔憂，在貴金屬再次開始攀升前，可能會經歷一段整合期。他們表示，到2026年底，金價將進一步上漲，達到每盎司2950 美元。

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黃金一直是2024年表現最強勁的大宗商品之一，在美國總統大選後隨著美元飆升而回落前，黃金曾連續創下紀錄。今年迄今的上漲受到央行增持、聯準會轉向貨幣寬鬆以及歐洲和中東地緣政治緊張局勢的支持。

高盛本週預測，到明年年底，貴金屬價格將攀升至每盎司3000美元。

現貨黃金交易價格接近每盎司2630美元，今年已上漲28%。

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