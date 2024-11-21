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台股今日重點

2024/11/21 07:03

台股今日重點美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）今早在美股盤後公布第3季財報，公司營收和利潤超出分析師預期。輝達第3季財報調整後每股盈餘（EPS）為0.81美元，超出分析師預期的0.74美元。
（美聯社）

1.台股週三（20日）AI股開盤上漲，帶動加權指數開盤漲24.11點，以2萬2872.91點開出，電子股擔綱要角，指數開高走高，盤中漲逾百點，來到2萬2977點。不過，AI股只演半場，隨著股價翻黑，指數跟著拉回測2萬2622點，上下震盪355點，終場指數跌160.44點，收2萬2688.36點。

2.美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）今早在美股盤後公布第3季財報，由於其高性能AI晶片銷售強勁，公司營收和利潤超出分析師預期。輝達第3季財報調整後每股盈餘（EPS）為0.81美元，超出分析師預期的0.74美元，其營收達351億美元，高於分析師預期的332億美元。

3.半導體傳送載具廠家登 （3680） 昨指出，隨著晶圓傳送盒 （FOUP） 打入先進製程，CoWoS先進封裝也取得訂單，極紫外光光罩盒（EUV Pod）產品需求增加，正驅動公司展開海內外擴產，預計3到5年營運將持續往上成長。

4.投資人權衡俄羅斯與西方之間的地緣政治緊張局勢，及關注人工智慧龍頭輝達發布的財報，週三美國股市互有漲跌。輝達股價下跌0.76%，收在145.89美元，盤後公布第三季財報，營收持續飆升，同時對本季的預測也優於預期。道瓊工業指數上漲139.53點、0.32%，標普500指數持平，那斯達克指數下跌0.11%，費城半導體指數下跌0.71%，台積電ADR下跌0.69%，收在188.36美元。

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