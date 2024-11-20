進攻AI BBU市場，天宇VS長園科簽訂合作案雙邊協議。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕天宇（8171）與長園科（8038）今（20）日宣布針對電池備援電力模組（BBU）簽訂合作案雙邊協議，雙方將攜手合作；天宇指出，兩家早在多年前就已合作進入全球最大晶圓代工製造大廠，成為不斷電系統設備（UPS）的電池模組供應商，這類產品的特性及功能與伺服器上的BBU產品有異曲同工之妙。

市場傳出輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳將採用電池備援電力模組（BBU）， BBU將從選配變成標配，帶動相關概念股的股價強漲，引爆相關概念股商機，成為近期盤面上的焦點。

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過去長園科製造給台灣最大晶圓代工廠所需UPS設備，主要電池模組也借重天宇部份生產能力供應。 長園科搭配天宇多年深耕於鋰電池模組生產經驗，成功開發出一系列家用儲能產品，陸續送相關驗證單位認證中，未來還有計畫藉由以往合作默契及UPS電池組研發生產經驗，共同合作更精密的電池保護系統BMS，為全球最大AI伺服器產品提供最佳備援方案，只要客戶認證通過將可納入營運項目。

天宇表示，以目前電池模組及儲能系統年產能達5GW規模來看，在台灣算得上數一數二有實力及實績的電池組裝廠，加上與長園科數十年的BMS研發經驗，無論在技術創新、品質管控、產能效率上都相當有信心，目前也與電源供應器大廠密切接洽中，將透過客戶一起打入GB200供應鏈，攜手進軍BBU市場。

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