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獨家》台中好市多生意太好 美國總部CEO專程來台巡視

2024/11/20 16:27

好市多美國總部CEO巡視台中賣場（圖）。（記者黃旭磊攝）好市多美國總部CEO巡視台中賣場（圖）。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美商好市多Costco全台14店年營業額破1千億元，台中南屯店名列多年全球最賺錢門市，好市多昨天證實，美國總部CEO、國際區CEO、亞太區CEO等3名執行長於19日巡視台中賣場，官方強調是「例行視察」，而據透露，除了賣座領先，集團總裁對於台中第三家店地點也有興趣，這家店可能落腳鄰近國三交流道的龍井地區，不過，好市多並未發佈工地位置。

好市多執行長Ron Vachris（瓦克瑞斯）等3名高層，19日巡視台中賣場，由於全球超過804家分店，高階總裁同時到訪引起商界矚目，據了解，台中南屯店與內湖及中和店輪流榮登全球最賣座分店，而北台中店設置加油站下班時段常大排長龍，全球執行長對於中台灣驚人消費力感到好奇，專機來台探訪「業績很好」原因。

好市多表示，台灣長期業績名列前茅，執行長及總裁訪問台中賣場為年度例行性巡視，南屯店長年賣座領先，北台中與中壢、新莊分店設置加油站，業績每年都成長吸引總裁專程到訪巡視。

外傳台中第三家美式賣場好市多將落腳台中海線地區，面積需達8千到1萬坪以上，租賃年限20年起跳且須鄰近交流道以上，以國道三號龍井交流道、龍井與沙鹿區交界處較有可能，好市多強調，全台都積極尋找適合地點，有消息就會公布。

好市多在台灣有超過400萬名會員，去年台北富邦銀行發行超過2百萬張聯名卡爆量創紀錄，而台中市府也對外證實，好市多考慮在海線地區設第3家店，地點需由業者公布。

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